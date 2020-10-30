Занявшая третье место в избирательной гонке кандидатов в мэры Николаева, представительница партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская считает, что ее результат обусловлен низкой явкой избирателей и разочарованностью николаевцев в изменениях.

Об этом она в пятница, 30 октября, в ходе пресс-конференции, сообщает корреспондент НикВести.

По мнение Татьяны Домбровской, не смотря на занятое ей третье место, она и партия «Слуга народа» показали хороший результат на выборах в Николаеве и области.

— Не смотря на результаты, мы показали хороший результат. Это результат городского штаба партии «Слуга народа», моего штаба. В целом я считаю, что компания проведена грамотно и правильно. Во многом наш результат откорректировала явка. Низкую явку мы объясняем опасениями из-за COVID, нежелание стоять в очередях, а также разочарование горожан, — заявила Татьяна Домбровская.

В свою очередь глава ее штаба Денис Денисенко заявил, что результаты «Слуги народа» и других всеукраинских партий на местных выборах свидетельствуют о политическом кризисе в стране и в разочарованности украинцев в парламентских политических силах.

— Сейчас в СМИ есть много оценок по поводу того, как те или иные партии выступили на выборах, кто какие получил результаты, в рамках страны, Николаева, области. Вот звучит мысль, что «Слуга народа» проиграла эти выборы, что результаты партии неудовлетворительны. Мы придерживаемся позиции, что все парламентские партии выступили неудовлетворительно на этих выборах и я считаю, что тот результат, которые есть — это поражение украинского парламентаризма, партийной системы. Скорее всего, не одна из парламентских партий не получит ни одного кресла мэра областного центра. И это та оценка, которую украинцы дали парламентским партиям. К сожалению, она не очень хорошая. К сожалению, у нас победил местечковый популизм, в каждом городе какие-то локальные проекты, оторванные от всеукраинской проблематики, ответственности, идеологий. Это очень тревожная тенденция, которая приведет к тому, что вместо децентрализации мы получим федерализацию, — заявил Денис Денисенко.

Напомним, Татьяна Домбровская отказалась поддерживать кого-либо из вышедших во второй тур претендентов на пост городского головы. Свое решение она объяснила тем, что не хочет нести за них ответственность.