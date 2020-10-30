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В связи с закрытием Беларусью в четверг границы посольству страны в Вильнюсе была вручена нота протеста.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, передает Укринформ.
«Беларусь в четверг днем в одностороннем порядке, не проинформировав Литву и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением, частично закрыла границу с Литвой», — говорится в сообщении о ноте протеста.
В ней указано, что этим решением было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пропуска через государственную границу.
В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и исключить повторение подобных нарушений в будущем.
Напомним, что Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.
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В связи с закрытием Беларусью в четверг границы посольству страны в Вильнюсе была вручена нота протеста.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, передает Укринформ.
«Беларусь в четверг днем в одностороннем порядке, не проинформировав Литву и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением, частично закрыла границу с Литвой», — говорится в сообщении о ноте протеста.
В ней указано, что этим решением было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пропуска через государственную границу.
В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и исключить повторение подобных нарушений в будущем.
Напомним, что Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.