В связи с закрытием Беларусью в четверг границы посольству страны в Вильнюсе была вручена нота протеста.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, передает Укринформ.

«Беларусь в четверг днем в одностороннем порядке, не проинформировав Литву и нарушив процедуры, предусмотренные двусторонним соглашением, частично закрыла границу с Литвой», — говорится в сообщении о ноте протеста.

В ней указано, что этим решением было нарушено межправительственное соглашение Литвы и Беларуси о пунктах пропуска через государственную границу.

В ноте содержится просьба объяснить данное нарушение договора и исключить повторение подобных нарушений в будущем.

Напомним, что Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.