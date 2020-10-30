Муж судьи Конституционного суда Украины Ирины Завгородней Сергей в июле купил 3-комнатную квартиру в престижном комплексе «Новопечерские Липки» в Киеве.

Об этом сообщает Bihus.Info.

Согласно Госреестру недвижимости, площадь квартиры — 124 квадратных метра. Ориентировочная стоимость такого жилья без ремонта — почти 13 миллионов гривен, стоимость квартиры похожей площади с ремонтом начинается примерно с 14 миллионов гривен.

В 2018 году Сергей Завгородний уже покупал квартиру в «Новопечерских Липках» в соседнем доме комплекса. Тогда 54 квадратных метра якобы обошлись ему в 1,3 миллиона гривен, хотя сейчас цены на аналогичные квартиры в этом же доме стартуют с почти 4 миллионов гривен.

Доход Сергея Завгороднего, внесенный в декларацию жены, состоит из пенсии (75 тысяч гривен) от Пенсионного фонда в Москве — он является гражданином Российской Федерации, 1,8 миллиона гривен от продажи меньшей квартиры на Драгомирова и 700 тысяч гривен — от продажи авто. При этом автомобиль Сергей Завгородний обновил чуть ли не сразу, приобретя в конце 2019 новый BMW X4 за 1,6 миллиона гривен.

Информация о покупке квартиры должна появиться в декларации Ирины Завгородней в следующем году, но 28 октября Конституционный суд, судьей которого и является Завгородняя, проголосовал за фактическое закрытие реестра деклараций и электронного декларирования.

Если верить последней электронной декларации Ирины Завгородней, ее зарплата в прошлом году составила более 4 миллионов гривен. Еще почти 3 миллиона гривен Ирине Завгородней якобы подарила ее 81-летняя мать Мария Романчак. В наличности судья держит 120 тысяч долларов и 2,8 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.