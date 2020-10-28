Глава Конституционного суда Александр Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в поселке Кореиз оккупированной АР Крым, оформив договор купли-продажи по российскому законодательству, но не отразил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

Об этом сообщает проект Радио Свобода и телеканала UA: Перший «Схемы».

Журналисты отмечают, что Александр Тупицкий еще до аннексии Крыма Россией в 2014 году владел имением и землей под ним в Кореизе близ Ялты. Но в 2018 году он расширил свои владения, оформив еще один участок возле дома в свою собственность. Об этом свидетельствует официальный документ, полученный «Схемами» из Единого госреестра недвижимости Российской Федерации. В июле 2018 года Александр Тупицкий (на тот момент он был заместителем главы КСУ) оформил договор купли земли площадью 126 кв. м. у гражданина РФ Владимира Рисятова. В декларациях Тупицкого ни за 2018, ни за 2019 годы не упоминается о том, что он стал владельцем еще одного объекта недвижимости.

Представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации — это нарушение, определенное статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. Именно эту статью 27 октября Конституционный суд во главе с Александром Тупицким признал таким, что не соответствует Конституции Украины.

Кроме того, договор купли-продажи земли в Крыму Александр Тупицкий оформил по законодательству Российской Федерации, его засвидетельствовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии РФ.

При этом, для украинских чиновников законодательно установленные ограничения «на взаимодействие с незаконными органами, созданными на временно оккупированной территории», объясняет юрист, член Общественного совета добродетели Роман Маселко.

— Судья не имеет права вступать в любые отношения с оккупационными властями. Ведь есть статья 9 Закона Украины Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины, и он как представитель судебной власти должен придерживаться позиции, что эти органы незаконны и покупать там какое-то имущество означает признание их легитимности, — рассказал Роман Маселко.

«Схемы» разыскали продавца участка. Владимир Рисятов сообщил, что Александр Тупицкий его сосед в Кореизе — их виллы находятся рядом. Он рассказал, что участки были разграничены неправильно, и объяснил, что они с Александр Тупицким договорились оформить сделку купли-продажи по российскому законодательству, хотя по факту «продажи не было».

При этом, юристы объясняют, что, если судья получил в свою собственность землю от другого лица бесплатно, за антикоррупционным законодательством это может трактоваться как незаконный подарок.

— Обязательным условием договора купли-продажи является уплата покупателем цены за полученный товар. Если же земля судьей получена безвозмездно — то в понимании антикоррупционного законодательства бесплатное получение имущества является подарком. Судьи запрещено получать подарки от третьих лиц. За это предусмотрена административная ответственность, — рассказал Сергей Миткалик, исполнительный директор ОО «Антикоррупционный штаб» и заместитель председателя общественного совета при Назка.

При этом, по данным директора агентства недвижимости «Статус» (Ялта) Эдуарда Кисса, рыночная стоимость одной сотки земли в Кореизе колеблется от $ 5 тыс до $ 15 тысяч.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Такое решение сегодня вынесла Большая палата КСУ.

Национальное агентство по предупреждению коррупции в 18 часов 28 октября закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

При этом в КСУ заявили, что что несколько месяцев находятся под давлением органов государственной власти, в частности, Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины и отдельных политиков.

В свою очередь, Национальное агентство по предупреждению коррупции заявило, что ранее выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей КСУ Ирины Завгородней и Сергея Головатого.