Европейский Союз не намерен закупать или допускать на европейский рынок вакцины против коронавируса российского или китайского производства.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕК на намерение Венгрии закупить российские или китайские вакцины от COVID-19, передает Укринформ.
По его словам, любая подобная продукция иностранного производства может появиться на европейском рынке только после тщательной проверки и авторизации на эффективность и безопасность по стандартам ЕС.
— Мы не ведем переговоры ни с российскими, ни с китайскими компаниями. Это европейская стратегия вакцинации, и все страны-члены подписались под этим процессом. Это не говорит о том, что любые другие вакцины не попадут на наш рынок, но чтобы попасть, они должны пройти через процесс авторизации в Евросоюзе, — подчеркнул Эрик Мамер.
По его словам, если кто-то из стран-членов ЕС решит приобрести у третьих стран вакцины, которые не соответствуют принятым в Евросоюзе стандартам качества, не прошли предусмотренные в таких случаях процедуры принятия и авторизации, то Еврокомиссия будет вынуждена принимать соответствующие правовые меры.
Напомним, Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса, поскольку эта вакцина не прошла все стадии клинических испытаний.
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Европейский Союз не намерен закупать или допускать на европейский рынок вакцины против коронавируса российского или китайского производства.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, отвечая на вопрос журналистов о реакции ЕК на намерение Венгрии закупить российские или китайские вакцины от COVID-19, передает Укринформ.
По его словам, любая подобная продукция иностранного производства может появиться на европейском рынке только после тщательной проверки и авторизации на эффективность и безопасность по стандартам ЕС.
— Мы не ведем переговоры ни с российскими, ни с китайскими компаниями. Это европейская стратегия вакцинации, и все страны-члены подписались под этим процессом. Это не говорит о том, что любые другие вакцины не попадут на наш рынок, но чтобы попасть, они должны пройти через процесс авторизации в Евросоюзе, — подчеркнул Эрик Мамер.
По его словам, если кто-то из стран-членов ЕС решит приобрести у третьих стран вакцины, которые не соответствуют принятым в Евросоюзе стандартам качества, не прошли предусмотренные в таких случаях процедуры принятия и авторизации, то Еврокомиссия будет вынуждена принимать соответствующие правовые меры.
Напомним, Украина не будет закупать российский препарат якобы от коронавируса, поскольку эта вакцина не прошла все стадии клинических испытаний.