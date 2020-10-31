По состоянию на 10:00 31 октября в Николаевской области выявлено 264 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 10053 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 472 (+7).
За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 112, всего выздоровели - 2114. Умерли всего от последствий COVID-19 - 168, за сутки - 6.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.
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По состоянию на 10:00 31 октября в Николаевской области выявлено 264 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
Всего зарегистрировано 10053 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 472 (+7).
За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Выздоровели больных за сутки - 112, всего выздоровели - 2114. Умерли всего от последствий COVID-19 - 168, за сутки - 6.
Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.