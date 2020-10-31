По состоянию на 10:00 31 октября в Николаевской области выявлено 264 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

Всего зарегистрировано 10053 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения - 472 (+7).

За прошедшие сутки зарегистрировано 264 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 181;

Первомайск - 27;

Южноукраинск - 2;

Арбузинский район - 1;

Баштанский район - 4;

Березанский район - 10;

Братский район - 0;

Березнеговатский район - 1;

Веселиновский район - 0;

Витовский район - 6;

Вознесенский район - 1;

Врадиевский район - 5;

Еланецкий район - 0;

Вознесенский район - 0;

Казанковский район - 5;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 1;

Новобугский район - 2;

Николаевский район - 1;

Очаковский район - 0;

Первомайский район - 11;

Снигиревский район - 0.

Выздоровели больных за сутки - 112, всего выздоровели - 2114. Умерли всего от последствий COVID-19 - 168, за сутки - 6.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.