С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в заявлении штаба ООС.
— С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина, - говорится в собщении.
Детали: За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ три раза открывали огонь по позициям украинских военных, в частности у Водяного, где погибли двое наших бойцов.
— Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этой же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил, – отмечают в штабе.
Напомним, за сутки 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала этих суток двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.
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С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.
Об этом говорится в заявлении штаба ООС.
— С начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина, - говорится в собщении.
Детали: За прошедшие сутки вооруженные формирования РФ три раза открывали огонь по позициям украинских военных, в частности у Водяного, где погибли двое наших бойцов.
— Провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этой же участке. Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих Объединенных сил, – отмечают в штабе.
Напомним, за сутки 29 октября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных. С начала этих суток двое военных погибли в результате вражеских обстрелов.