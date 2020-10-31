Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным диалог с лидерами белорусской оппозиции, но для этого надо знать их позицию по ряду важных для Украины вопросов.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

— Украина ведет постоянный диалог с белорусским народом. Буквально, решение в поддержку белорусского народа – это тоже диалог. Мы готовы вести диалог с лидерами белорусской оппозиции. Но, как министр иностранных дел, прежде чем вступить в этот диалог, я должен четко убедиться: какой будет позиция этих людей по отношению к российской агрессии, оккупации Крыма, если они придут к власти, в частности при нашем содействии. Если мы выразим такую поддержку, - сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина не будет вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

— Но мы хотим четко понимать, какую политику будут исповедовать лидеры оппозиции, если они станут властью. Сейчас то, что они артикулируют – ни о чем, – считает министр, имея в виду их позицию по украинским вопросам.

Напомним, ранее Беларусь временно ограничила въезд на свою территорию из Украины, Польши, Литвы и Латвии.