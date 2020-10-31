Так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов заявил о старте реализации российского плана по водоснабжению оккупированного полуострова.

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, на полуострове приступили к реализации плана «по устойчивому водоснабжению». Накануне в аннексированный Крым по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл российский вице-премьер Марат Хуснуллин и проинспектировал строительство водозаборов на реке Бельбек и Кадыковском карьере.

По его словам, решение о привлечении военных к строительству «было верным». В скором времени к работе должны приступить еще 200 человек.

Напомним, Российская Федерация выделила 4,95 миллиарда рублей (64,4 миллиона долларов) для создания новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму.