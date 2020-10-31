Греция расширит ночной комендантский час и закроет рестораны и бары в наиболее густонаселенных районах страны на месяц, чтобы сдержать COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр страны в субботу, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

В течение месяца рестораны, бары, кафе, кинотеатры, музеи и тренажерные залы будут закрыты со вторника, 3 ноября, в северной Греции и регионе Аттика, куда входит и столица Афины.

В Аттике проживает 3,9 миллиона человек, в северных регионах - около 1,5 миллиона.

Комендантский час, который ограничивает передвижение в ночное время, и который до сих пор действовал только в наиболее пострадавших от эпидемии районах, будет расширен на всю территорию страны.

— Эти новые правила сосредоточены на двух источниках, которые способствуют распространению вируса: развлечениях и передвижении людей, - пояснил премьер-министр Кириакос Мицотакис в публичном обращении.

В Греции фиксируют меньше случаев заражения новым коронавирусом, чем в большинстве стран Европы, однако с начала октября наблюдается постепенное увеличение количества инфекций.

В пятницу Греция зарегистрировала новый пик - 1690 новых случаев заболевания COVID-19 и 5 смертей. В четверг было зарегистрировано 1211 новых случаев.

Напомним, что за последние сутки в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев COVID-19, больше всего — в США, Индии и Франции.