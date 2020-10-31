В пятницу, 30 октября, в Николаевской области спасатели потушили шесть пожаров на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что возгорание произошли в Кривоозерском, Братском, Первомайском, Новоодесском, Николаевском и Березанском районах области. Горела сухая трава, кустарники и камыш на площади 7,7 гектаров. Причиной пожаров стали неосторожное обращение с огнем и поджог.

Всего в тушении пожаров от ГСЧС привлекалось 24 человека и шесть единиц техники. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции, привлекались трактор МТЗ-80 с бочкой ООО АФ «Ильницких», трактор МТЗ-82 с бочкой ПСП «Кумари».