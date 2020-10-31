Законопроект о перезагрузке работы Конституционного суда соответствует ценностям Конституции Украины. Особенно в сложившейся ситуации.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Он отметил, что выполнение решений суда приведет к тому, что все действия по антикоррупционному законодательству в дальнейшем будут признаны незаконными.

— В экстраординарных условиях, в которых оказалось государство в результате принятия КСУ решения № 13-р, решение Президента Украины предложить Верховной Раде разрешить кризисную ситуацию политико-правовыми средствами является абсолютно обоснованным и полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией Украины, – подчеркнул Вениславский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия общества к конституционному судопроизводству». В нем предлагается признать неправосудными (никчемными) решения КСУ по статьям, связанными с антикоррупционной деятельностью, и уволить весь состав суда.