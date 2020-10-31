Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала о рекомендациях, в случае проявления симптомов коронавируса COVID-19 и его профилактики.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В частности, Светлана Федорова отмечает, что при первых признаках слабости или повышения температуры тела, необходимо увеличить количество принимаемой жидкости, начать принимать лекарства и записаться на прием к своему семейному врачу.

Если у Вас температура или слабость, заложенность носа, покашливание, першение в горле и т.д.: 1. Температура до 37.7, не было контакта с ковидным больным — пьем много жидкости (лучше щелочной, типа Боржоми), при повышении температуры Парацетамол по 2 таблетки. Пытаемся дозвониться семейному врачу и попасть на прием (важно попасть, а не по телефону поговорить). Не нужно самому себе назначать нечто, что было кем-то назначено когда-то кому-то. 2. Температура любая, был контакт с ковидным больным. Если болеете больше недели — можно кровь на ИФА, но лучше ПЦР, чем раньше, тем лучше. Найдите врача, который умеет слушать и слышать. Пневмонию очень даже слышно. И важно начать лечение вовремя, - отмечает специалист.

Она призывает не принимать незнакомые препараты при дальнейшем повышении температуры, поскольку назначение лекарств происходит индивидуально каждому пациенту.

3. Температура 38 и выше. Кашель. Одышка. Старайтесь, как минимум, попасть к врачу. Нет и быть не может одинаковых схем лечения. Не нужно кушать пачками витамины, фуфломицины, «иммуномодуляторы» и тратить время и своё здоровье на эту хрень. Можете начать Бромгексин по 1 таблетке 3 раза в стуки, если кашель сухой- Кодтерпин по 1 таблетке 3 раза в стуки, промывайте нос физраствором или любым солевым раствором для промывания носа. Не нужно начинать пить Азитромицин(Сумамед) и Цефикс (Лопракс, Супракс, Сорцеф), назначая себе его самим, в неадекватных дозах или если врач назначил Вам антибиотик без осмотра. Аугментин и Амоксиклав и проч. подобие вообще лучше не пить. (Чисто по опыту почему-то они реально ухудшают течение заболевания). Пейте много жидкости! - написала Светлана Федорова.

В случае позитивного теста на коронавирус, врач отметила, что у 80% пациентов заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме. Однако, если у вас есть хронические заболевания, вам необходимо попасть на стационарное лечение.

4. Есть подтверждение ковида. Не паникуем. Помним, что 80% протекает легко, очень легко и среднетяжело. Стараемся попасть в стационар, если помимо температуры, кашля и слабости, есть сахарный диабет, гипертония, ожирение (даже небольшое, даже если Вы молоды), любая серьезная сопутствующая патология. 5. Выявили ковид, а вам хорошо и ничего вообще не ощущаете. Полощем горло, промываем нос и живем спокойно. Не шастаем по улицам. Вам хорошо, а те, на кого «хэкнули» могут через 10-14 дней умереть. Повторный тест ПЦР на 14 сутки. 6. Ваш дальний родственник где-то там с ковидом и вам очень интересно, как он. Что делать? Узнавать по телефону. Не тратьте время и не обижайтесь, если случайно услышите мат. Вся информация о состоянии лежащих в стационаре сообщается родным постоянно, - заверила врач.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 8752 новых заражений коронавирусом, что является новым антирекордом заболеваемости. При этом побороли болезнь 3902 человека.

По состоянию на 31 октября в Николаевской области было выявлено 264 новых случаев COVID-19.