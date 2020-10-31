С начала 31 октября пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня. Нарушение перемирия зафиксировали вблизи Зайцево.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Российско-оккупационные войска били по украинским военнослужащим из ручного противотанкового гранатомета. О пострадавших со стороны Объединенных сил не сообщают.

— Ситуация остается стабильной и полностью контролируемой украинскими воинами. Наши воины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности государства, - отметили в штабе.

Напомним, что ранее в штабе сообщалось, что в районе проведения операции Объединенных сил не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.