С четверга, 5 ноября, в регионе Англия будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Карантинные ограничения, предварительно, будут действовать до начала декабря.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
По словам главы правительства, с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома. Выходить из дома будет можно только:
Заведениям общественного питания разрешается работать только на вынос, но бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.
– Настало время действовать, потому что альтернативы нет, - подчеркнул Джонсон.
Напомним, за последние сутки в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев COVID-19, больше всего — в США, Индии и Франции.
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С четверга, 5 ноября, в регионе Англия будет введен жесткий карантин из-за пандемии коронавируса. Карантинные ограничения, предварительно, будут действовать до начала декабря.
Об этом на брифинге заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон.
По словам главы правительства, с четверга жители Англии будут обязаны оставаться дома. Выходить из дома будет можно только:
Заведениям общественного питания разрешается работать только на вынос, но бары, пабы и рестораны закроют. Останутся только основные магазины, чтобы англичане имели возможность пополнять запасы.
– Настало время действовать, потому что альтернативы нет, - подчеркнул Джонсон.
Напомним, за последние сутки в мире зафиксировали рекордные 505 756 новых случаев COVID-19, больше всего — в США, Индии и Франции.