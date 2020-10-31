Во французском Лионе сегодня вечером неизвестный стрелял в православного священника. Инцидент произошел рядом с Греческой православной церковью на улице Сен-Лазар.

Об этом сообщает телеканал BFM TV.

По предварительным данным, неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот 52-летнего протоиерея греческой национальности, когда тот закрывал свою церковь. Священнику оказали помощь на месте и госпитализировали.

Нападавший скрылся с места происшествия, сейчас его разыскивают. Вокруг места нападения установили охранный периметр.

Напомним, что 28 октября, в Ницце у базилики Нотр-Дам неизвестный напал с ножом на людей. В результате погибла женщина, несколько человек получили ранения.

Человек, который совершил нападение с ножом в церкви в Ницце, обезглавил одну из жертв, а при нем нашли три ножа и Коран.