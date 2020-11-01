В Николаевской области за сутки 30 октября было зафиксировано два пожара жилых помещений.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

Первый случай произошел в 02:19 по улице Олеся Бердника в Николаеве. Здесь, вследствие короткого замыкания электросети возникло возгорание проводки в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Два отделения 4-й государственной пожарно-спасательной части по охране Ингульского района, ликвидировали горение в 02:35 на площади 5 м2.

В результате сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов зрения и дыхания звеном газодымозащитной службы.

О пожаре жилого дома по улице Гагарина в селе Новомихайловка Новобугского района спасателей сообщили в 02:49. Пожарные 20-й ГПСЧ возгорание ликвидировали в 05:15 на площади 80 м2, спася от уничтожения жилой дом и хозяйственную постройку.

Всего от ГСЧС к тушению привлечены три единицы техники и 11 человек. Дополнительно на местах работали сотрудники полиции.

Напомним, в Николаевской области спасатели потушили шесть пожаров на открытых территориях.