Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян считает маловероятным размещение в Нагорном Карабахе скандинавских миротворцев. Ранее такой вариант предложили в США.
Об этом он сказал в интервью Общественному телевидению Армении.
– Я предполагаю, что это просто предложение, не вероятное сегодня с точки зрения реализации… Но это предложение, скажем так, - сказал он.
Вагаршак Арутюнян добавил, что важнейшей задачей с точки зрения других государств является формат и состав миротворческих сил, так как через миротворческие силы реализуются интересы разных стран.
– В 1994 году, когда при посредничестве РФ было подписано соглашение о прекращении огня, мы были согласны на ввод российских миротворцев, азербайджанская сторона, даже тогда, когда турецкий фактор не был таким значительным, заявила, что выступает за присутствие наблюдателей ОБСЕ, - заявил советник премьера Армении.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.
Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян считает маловероятным размещение в Нагорном Карабахе скандинавских миротворцев. Ранее такой вариант предложили в США.
Об этом он сказал в интервью Общественному телевидению Армении.
– Я предполагаю, что это просто предложение, не вероятное сегодня с точки зрения реализации… Но это предложение, скажем так, - сказал он.
Вагаршак Арутюнян добавил, что важнейшей задачей с точки зрения других государств является формат и состав миротворческих сил, так как через миротворческие силы реализуются интересы разных стран.
– В 1994 году, когда при посредничестве РФ было подписано соглашение о прекращении огня, мы были согласны на ввод российских миротворцев, азербайджанская сторона, даже тогда, когда турецкий фактор не был таким значительным, заявила, что выступает за присутствие наблюдателей ОБСЕ, - заявил советник премьера Армении.
Напомним, ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Нагорном Карабахе, где идут бои между Арменией и Азербайджаном, могли бы присутствовать миротворцы из скандинавских стран.
По его словам, ни одна из стран, входящих в Минскую группу ОБСЕ, не может отправить своих миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Турция также не может выполнять роль миротворца, ведь это не будет иметь значения для Армении.
Ранее главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в рамках Минской группы ОБСЕ относительно ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны договорились не обстреливать целенаправленно гражданские объекты и мирное население.