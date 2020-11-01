Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября.
Об этом заявил руководитель территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET
Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель ЛОГА Олег Синютка.
Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка — 31,1% (70 682). Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что процесс подсчета результатов выборов в местные советы затянулся.
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Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября.
Об этом заявил руководитель территориальной избирательной комиссии Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET
Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель ЛОГА Олег Синютка.
Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка — 31,1% (70 682). Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.
Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что процесс подсчета результатов выборов в местные советы затянулся.