Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что процесс подсчета результатов выборов в местные советы затянулся.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Мэр отметил, что несмотря на большое количество бюллетеней их членам ДВК необходимо было сортировать их по советам, что облегчило бы весь процесс. Также он рассказал, что в ночь, когда данные необходимо было внести на сайт Центральной избирательной комиссии, из-за большого потока информации сайт «лег».

— Что касается подсчета, логично, что он затянулся. Нужно было вначале сортировать бюллетени по цветам: облсовет, горсовет, райсовет, городской голова. Кроме того, что подсчитывают отдельный совет по партиям, потом еще считают по кандидатам. Поэтому весь подсчет идет долго. Сейчас мы видим, что до сих пор идет подсчет некоторых избирательных участков, кажется, их там около 10 осталось. Логично, что с таким объемом данных в ночь, когда нужно было собирать данные на сервер ЦВК, он лег, потому что раньше надо было указывать партию и число проголосовавших. Все территориальные комиссии начали вносить данные и сервер базы данных «умер». Пока его восстанавливали, я общался с людьми из комиссий и все они говорили, что такого долгого и несуразного подсчета никогда не было, даже опытные члены комиссии об этом говорили, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, 25 октября в Украине прошли очередные местные выборы, на которых будут избраны депутаты областных, районных, городских и сельских советов, а также мэры городов.

Ранее политическая партия «Пропозиция» опубликовала данные 100% подсчета голосов на выборах Николаевского городского головы, а также городского совета. Согласно данным штаба политической силы, Александр Сенкевич набрал 38,99% голосов, его ближайший оппонент Владислав Чайка - 29,36%.