Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG обратилась к Газпрому о пересмотре цены на газ в долгосрочном контракте между сторонами.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление PGNiG.

«PGNiG использовало свое право, предусмотренное в контракте, и подало в ОАО «Газпром» и «Газпром Экспорт» представление об изменении цены на газ, поставляемый в Польшу в рамках сделки купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 (так называемый Ямальский контракт) в направлении ее снижения», — отмечается в сообщении компании.

Как подчеркивается, в соответствии с контрактом каждая из сторон раз в три года может инициировать пересмотр ценовых условий поставки, если признает, что они не соответствуют рыночной ситуации.

Как известно, так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, и впоследствии был продлен в 2010 году, предусматривает поставки ежегодно до РП около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле «бери или плати» (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022 года) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа. Польша уже задекларировала, что не будет подписывать с Россией новый долгосрочный контракт, а делать ставку на собственную добычу, поставки газа с шельфа Норвежского моря газопроводу Baltic Pipe и покупку сжиженного газа в США и странах Персидского залива, будут поставляться в LNG-терминала в Свиноуйсце.

Россия уже снижала цену на газ для Польши в долгосрочном контракте. В 2012 году Газпром согласился на снижение на 10% цены на газ для PGNiG, что позволило закрыть рассмотрение дела в арбитражном суде в Стокгольме. В 2017 году польская компания во второй раз инициировала переговоры с Газпромом о снижении цены, стороны не договорились и дело вновь оказалась в Стокгольмском арбитраже. В марте этого года суд принял решение в пользу Польши, обязав российскую компанию выплатить PGNiG 1,5 миллиарда долларов компенсации за полученный с 2014 года газ по завышенным ценам. В июле Газпром погасил эту задолженность перед польской компанией.