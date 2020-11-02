Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение российского гражданства. Он не хочет разлучаться с сыном.
Об этом Сноуден написал на своей странице в Twitter.
По его словам, он с женой Линдси Миллс останутся американцами и будут воспитывать сына в соответствии со всеми ценностями Америки.
– После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России, - написал он.
Ранее стало известно, что Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В конце декабря Сноуден с супругой ожидают рождения первого ребенка.
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Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение российского гражданства. Он не хочет разлучаться с сыном.
Об этом Сноуден написал на своей странице в Twitter.
По его словам, он с женой Линдси Миллс останутся американцами и будут воспитывать сына в соответствии со всеми ценностями Америки.
– После стольких лет разлуки с нашими родителями, моя жена и я не имеем никакого желания быть разлученными с нашим сыном. Поэтому в эту эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем на двойное гражданство США и России, - написал он.
Ранее стало известно, что Сноудену выдали бессрочный вид на жительство в России. В конце декабря Сноуден с супругой ожидают рождения первого ребенка.