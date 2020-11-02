Министерство образования продлило срок зачисления иностранцев в университеты Украины. Также почти всем иностранным студентам разрешено проходить обучение дистанционно.

Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет в Telegram.

По его словам, сроки зачисления иностранцев в вузы продлены до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021 года.

– В связи с карантинными ограничениями и эпидемиологической ситуацией МОН продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования Украины в 2020/2021 учебном году дважды в год: до 15 декабря 2020 года и 15 апреля 2021, - написал Шкарлет.

Он добавил, что дистанционное обучение смогут проходить все иностранцы, кроме студентов по специальности «охрана здоровья».

Напомним, ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении.