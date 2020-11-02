Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен провести перестановки в правительстве.

Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания Politico, администрация Трампа рассматривает возможность увольнения членов Кабинета США, которые отказались проводить расследования, которых требовал Трамп или противоречили ему по ситуации с COVID-19.

Politico со ссылкой на близких к Белому дому республиканцев сообщает, что чиновники администрации Дональда Трампа уже начали проверять имена экспертов в области здравоохранения, которые могли бы взять на себя руководство агентствами, управляющими многими элементами правительственной борьбы с пандемией коронавируса и контролирующими систему медицинского страхования страны.