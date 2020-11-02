Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен провести перестановки в правительстве.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Интерфакс.
По данным издания Politico, администрация Трампа рассматривает возможность увольнения членов Кабинета США, которые отказались проводить расследования, которых требовал Трамп или противоречили ему по ситуации с COVID-19.
Politico со ссылкой на близких к Белому дому республиканцев сообщает, что чиновники администрации Дональда Трампа уже начали проверять имена экспертов в области здравоохранения, которые могли бы взять на себя руководство агентствами, управляющими многими элементами правительственной борьбы с пандемией коронавируса и контролирующими систему медицинского страхования страны.
По информации издания, в отставку могут быть отправлены глава министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) Алекс Азар, глава центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, глава национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз и глава центров Medicare и Medicaid Services Сима Верма.
Отмечается, что Дональд Трамп рассматривает возможность смены руководства ФБР, ЦРУ и Пентагона. Среди потенциальных кандидатов на отставку - директор ФБР Крис Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и министр обороны Марк Эспер. Также ожидаются отставки министра образования Бетси ДеВос и министра торговли Уилбура Росса.
Напомним, Президент США Дональд Трамп обвинил медиков в том, что они специально завышают статистические показатели по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на пост главы государства намерен провести перестановки в правительстве.
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на Интерфакс.
По данным издания Politico, администрация Трампа рассматривает возможность увольнения членов Кабинета США, которые отказались проводить расследования, которых требовал Трамп или противоречили ему по ситуации с COVID-19.
Politico со ссылкой на близких к Белому дому республиканцев сообщает, что чиновники администрации Дональда Трампа уже начали проверять имена экспертов в области здравоохранения, которые могли бы взять на себя руководство агентствами, управляющими многими элементами правительственной борьбы с пандемией коронавируса и контролирующими систему медицинского страхования страны.
По информации издания, в отставку могут быть отправлены глава министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) Алекс Азар, глава центров по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, глава национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз и глава центров Medicare и Medicaid Services Сима Верма.
Отмечается, что Дональд Трамп рассматривает возможность смены руководства ФБР, ЦРУ и Пентагона. Среди потенциальных кандидатов на отставку - директор ФБР Крис Рэй, директор ЦРУ Джина Хаспел и министр обороны Марк Эспер. Также ожидаются отставки министра образования Бетси ДеВос и министра торговли Уилбура Росса.
Напомним, Президент США Дональд Трамп обвинил медиков в том, что они специально завышают статистические показатели по количеству новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.