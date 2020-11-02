Вознесенский горрайонный суд отказался изымать залог в пользу государства и ужесточать меру пресечения обвиняемому в совершении ряда преступлений Апти Ислангирееву.

Такое решение было принято в пятницу, 30 октября, пишет «Преступности.НЕТ».

При этом указывается, что Апти Ислангиреева уличили в нарушении обязательств — выезде в Турцию без разрешения суда. При этом суд своим решением фактически снял с обвиняемого возложенные обязательства.

Как оказалось, Апти Ислангириев, не запросив у суда разрешение, 18 августа вылетел рейсом из Одессы в турецкую Анталию и находился там почти неделю. Уже в сентябре Ислангиреев ездил в Киев, где, по информации издания, встречался с начальником УСБУ в Николаевской области Виталием Герсаком. А 13 октября Ислангириев из Одессы снова полетел в Анталию.

Все эти факты были озвучены в суде, у которого прокурор просил за нарушение обязательств завернуть в пользу государства внесенный за Ислангиреева залог, а также ужесточить ему меру пресечения до ареста.

Коллегия судей в составе Оксаны Мироновой, Александра Дробинского и Натальи Зубар отказала прокурору в его ходатайстве, отметив, что мера пресечения в виде залога с обязанностями действовала до 8 июля, а в дальнейшем прокурор не обращался о продлении обязательств.

Судьи считают, что Ислангириев ничего не нарушил своими действиями поскольку срок действий обязательств истек и отметили, что для обеспечения его поведения достаточно внесенной суммы.

Отмечается, что в решении суд не отметил, как прокурор в заседании ссылался на позицию о том, что залог является бессрочной мерой пресечения в отличие от ареста, домашнего ареста и является гарантией именно выполнения обвиняемым возложенных обязательств.

Напомним, 5 февраля прокуратура передала в суд дело известного в криминальных кругах Апти Ислангиреева, который с подельниками подозревается в совершении преступлений, связанных с вымогательством и незаконным похищением человека, а также завладением чужим автомобилем.

1 ноября, в Николаеве сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа» совместно с полицией задержали Апти Ислангиреева, известного в криминальных кругах.

Позже стало известно, что Апти Ислангириев, подозреваемый в совершении ряда тяжких преступлений, в частности, похищении людей, их избиении и содержании в заложниках, угоне с территории охраняемой автостоянки, расположенной в Вознесенске, грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоении документов, вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что одним из задержанных вместе с криминальным авторитетом Апти Ислангиреевым в Николаеве оказался чеченец Мовла Тимаров, об освобождении которого из СИЗО год назад ходатайствовал бывший губернатор Николаевской области Алексей Савченко.

Также, начальник управления стратегических расследований в Николаевской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Тимур Квеквескири рассказал, что граждан Чеченской республики РФ, которые были задержаны вместе с Апти Ислангириевым, отпустили.