Николаевская область - единственный регион в Украине, где по итогам дня выборов не зарегистрировано ни одного уголовного дела, связанного с нарушением избирательного законодательства.

Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции Украины состоянием на 2 ноября, пишут НикВести.

С 26 октября в полицию поступило 1641 заявление и сообщение, связанные с избирательным процессом. По 167 фактам начаты уголовные дела, из которых в Николаевской области ни одного. Больше всего уголовных производств, связанных с избирательным процессом, зарегистрировано в Киевской области - 46.

Что касается административных правонарушений, то в целом по Украине после дня голосования 25 октября составлено 195 админпротоколов, из которых 3 в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что с начала избирательной кампании и по 2 ноября полиция открыла 997 уголовных производств по фактам нарушения избирательного процесса на местных выборах.