Главный санитарный врач Виктор Ляшко прогнозирует, что зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится.

Об этом он сказал в интервью Сегодня, исходя из динамики заболеваемости COVID-19.

— Зима будет тяжелой и об этом свидетельствует динамика, которую мы имеем. Например, Франция, где фиксируют 50 тысяч случаев в день. Если такие тенденции будут продолжаться и не будет пиковой нагрузки, после которого идет спад или плато, то мы увидим до какого уровня будет подниматься количество больных, — сказал Виктор Ляшко.

По его словам, ситуация в Украине ухудшилась после того, когда люди вернулись из отпусков и начался учебный процесс.

— Изменилась социальная среда, в которой люди были три летних месяца… Это еще раз подтверждает, что вирус коварен и не прогнозируемый, — отметил Виктор Ляшко.

Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что в ближайшее время в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19.