По состоянию на 10:00 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 159 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 90;

Первомайск - 5;

Южноукраинск - 2;

Вознесенск - 12;

Очаков - 2;

Арбузинский район - 4;

Баштанский район - 0;

Березанский район - 1;

Братский район - 2;

Березнеговатский район - 2;

Веселиновский район - 5;

Витовский район - 5;

Вознесенский район - 1;

Врадиевский район - 4;

Еланецкий район - 0;

Вознесенский район - 4;

Казанковский район - 5;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 0;

Новобугский район - 8;

Николаевский район - 3;

Очаковский район - 0;

Первомайский район - 3;

Снигиревский район - 1.

Заболевание COVID-19 установлен в 487 (+5) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 122, всего выздоровели - 2246. Умерло всего от последствий COVID-19 - 170, за сутки - 0.

Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.