По состоянию на 10:00 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 159 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 487 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 122, всего выздоровели - 2246. Умерло всего от последствий COVID-19 - 170, за сутки - 0.
Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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По состоянию на 10:00 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 159 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 487 (+5) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 122, всего выздоровели - 2246. Умерло всего от последствий COVID-19 - 170, за сутки - 0.
Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.