Издательство «Vivat» в новом тираже книги «Дело Василия Стуса» напечатало решение Дарницкого райсуда Киева, который запретил упоминать имя политика Виктора Медведчука как адвоката, который проиграл дело украинского поэта в советском суде.

Об этом написала генеральный директор издательства «Vivat» Юлия Орлова в Facebook

— Сегодня 2 ноября. А это значит, что мы, как и обещали, начинаем отправлять ваши заказы книги «Дело Василия Стуса». Этот тираж особый во всех смыслах, но пришла пора рассказать о подготовленном нами с Вахтангом Кипиани сюрпризе. Мы решили: документ — так документ. Поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда о запрете книги в первой инстанции, которое может вступить в силу 18.11.20, и предисловие составителя книги Вахтанга Кипиани, - написала она.

Стоит отметить, что тираж в таком виде печатается впервые.

Ранее сообщалось, что книга Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса», из которой 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, выйдет в аудиоформате.

Напомним, 19 октября суд постановил удалить информацию о председателе политсовета партии «ОПЗЖ» Викторе Медведчуке, также суд запретил распространение печатного тиража до устранения нарушения неимущественных прав Медведчука.

Автор книги «Дело Василия Стуса» Вахтанг Кипиани планирует подавать апелляцию на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете продавать книгу, в которой упоминается Виктор Медведчук.