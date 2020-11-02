В Министерстве здравоохранения напомнили, как правильно носить маски и в каких случаях они могут быть не эффективными. Маски не могут обеспечить защиту мужчинам, которые имеют бороды или усы.
Об этом рассказала заместитель здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 2 ноября, пишет Украинская правда.
– От такой простой вещи как маска - многое зависит. Прежде всего вы можете сохранить себя механическим бпарером маски от поступления в ваш организм через капельки слизи вируса от другого человека. Люди, которые имеют бороды и усы, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает. Поэтому она просто может быть не эффективной, - отметила Ирина Микичак.
В ведомстве также назвали несколько важных правил, которыми часто пренебрегают при ношении масок:
Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В Министерстве здравоохранения напомнили, как правильно носить маски и в каких случаях они могут быть не эффективными. Маски не могут обеспечить защиту мужчинам, которые имеют бороды или усы.
Об этом рассказала заместитель здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 2 ноября, пишет Украинская правда.
– От такой простой вещи как маска - многое зависит. Прежде всего вы можете сохранить себя механическим бпарером маски от поступления в ваш организм через капельки слизи вируса от другого человека. Люди, которые имеют бороды и усы, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает. Поэтому она просто может быть не эффективной, - отметила Ирина Микичак.
В ведомстве также назвали несколько важных правил, которыми часто пренебрегают при ношении масок:
Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.