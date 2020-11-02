В Министерстве здравоохранения напомнили, как правильно носить маски и в каких случаях они могут быть не эффективными. Маски не могут обеспечить защиту мужчинам, которые имеют бороды или усы.

Об этом рассказала заместитель здравоохранения Ирина Микичак во время брифинга 2 ноября, пишет Украинская правда.

– От такой простой вещи как маска - многое зависит. Прежде всего вы можете сохранить себя механическим бпарером маски от поступления в ваш организм через капельки слизи вируса от другого человека. Люди, которые имеют бороды и усы, к сожалению, имеют проблему, поскольку маска плотно не прилегает. Поэтому она просто может быть не эффективной, - отметила Ирина Микичак.

В ведомстве также назвали несколько важных правил, которыми часто пренебрегают при ношении масок:

маской нельзя пользоваться на протяжении всей эпохи, ее нужно менять каждые 2:00;

маску нужно одевать чистыми руками;

маска должна плотно прилегать к лицу;

маску нужно правильно выбрасывать и утилизировать, а не бросать где-угодно;

маска не должна храниться в карманах, сумках, сумках, рюкзаках;

маска не может быть дежурной на двери кабинета или квартиры и ждать удобного момента;

маска должна плотно прилегать на носу, а не под ним.

Напомним, 1 ноября в Украине выявили 6 754 новых случаев инфицирования COVID-19 (сутками ранее – 7959). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.