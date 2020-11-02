Власти США готовятся к возможным беспорядкам после президентских выборов, 3 ноября. Сегодня Белый дом планируют обнести дополнительным забором по всему периметру.

Об этом сообщает CNN.

Аналогичное ограждение было установлено вокруг Белого дома этим летом, когда в Вашингтоне проходили массовые акции протеста.

При этом официально Секретная служба, которая обеспечивает безопасность Белого дома, не подтвердило применение спецмер.

Ранее в полиции Вашингтона сообщили, что правоохранители перейдут на усиленный режим работы в случае отсутствия победителя на выборах.

В свою очередь, издание Mirror сообщает, что стену установят для проведения вечеринки в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Напомним, в Соединенных Штатах на предстоящих выборах досрочно проголосовали 75 миллионов человек. Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября.