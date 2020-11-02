Когда речь заходит о наркомании, на ум приходят ужасные картины. Большинство людей уверены, что наркоман — это человек не из их круга общения, с асоциальной позицией, без образования и моральных ценностей. К сожалению, это не так. Современный рынок запрещенных веществ поражает своим разнообразием, ценовой доступностью.

Любящий отец, офисный служащий, прилежная дочь, успешный бизнесмен, ваш друг, сосед, муж, сын могут оказаться во власти наркотика. Пугающий факт, что возраст зависимых становится младше с каждым днем.

Конечно, лучше предупредить болезнь, чем бороться с ее последствиями. Но если человек оступился, эффективное лечение наркомании в Николаеве поможет вернуть жизнь в норму. Преимущества обращения в центр реабилитации:

комплексная помощь зависимому;

психологическая поддержка семьи;

безопасная программа лечения;

анонимность;

скорая медицинская помощь;

беспрерывное сопровождение.

Одним словом, сложно охарактеризовать зависимость. Еще сложнее признать, что ваш близкий ступил на опасный путь. Понять, что пора обратиться за помощью, можно по следующим признакам:

резкие смены настроения;

скрытность в поведении;

новая компания, утрата интереса к прежнему образу жизни;

покраснение глаз;

неприятный запах от одежды, волос, рук;

предпочтение одежды с длинным рукавом даже в теплое время года;

следы инъекций на теле;

бессонница, потеря аппетита;

резкая потеря веса, изменения во внешности (в худшую сторону);

приступы агрессии сменяются апатией, депрессивным настроением;

долги, постоянные просьбы занять деньги, пропажа ценных вещей из дома.

Наркотическая зависимость— это серьезная болезнь, стремительно развивающаяся в теле человека. Наркоман проходит три стадии зависимости:

Психологическая — жажда испытать те же эмоции, чувства, как при первом употреблении. Появляется отдаленная навязчивая мысль найти повод попробовать наркотик снова. При этом зависимый тешится мыслью, что ситуация под полным контролем, завязать он может в любой момент. Физическая — не только мысли, но и организм охвачен тягой к наркотику. Без очередной дозы переживается состояние абстинентного синдрома. «Ломка» —совокупность болезненных симптомов — переживается наркоманом через несколько дней после последнего принятия наркотика. Симптомы гриппа, расстройство пищеварения, боли в мышцах, суставах, костях. Общее недомогание, слабость, бессонница мучают наркомана от недели до месяца. Хроническая — наркотик становится смыслом жизни. Чтобы раздобыть дозу, наркоман пойдет на преступление, обман. Потеря смысла жизни, чувство собственной ничтожности толкают на самоубийство, непреодолимая тяга к психоактивным веществам приводит к передозировке, которая часто заканчивается смертью. На этой стадии наркоманы, не получившие помощь близких и центра реабилитации, умирают от сопутствующих заболеваний, осложнений болезни.

Самостоятельно победить болезни почти невозможно. Как и любое другое заболевание, наркомания нуждается в профессиональном лечении, поддержке специалистов.

Помощь Международной Антинаркотической Ассоциации

Для того чтобы полностью избавиться от наркомании, необходимо проработать три составляющие болезни:

физическую (болезнь тела);

психическую (зависимое поведение);

социальную (переориентация ценностей).

Реабилитационный центр в Николаеве строит работу на испытанной годами программе «12 шагов». Главная идея программы — признать проблему, свою слабость и необходимость посторонней помощи. Многолетний опыт использования программы усовершенствовал ее, специалисты центра адаптировали компоненты программы под менталитет современных жителей Украины.

Процесс терапии наркозависимости включает модель трехступенчатого лечения:

Первая ступень — детоксикация. Лечение начинается с полного отказа от употребления. Диагностика организма определяет объем необходимых процедур. Капельницы, медикаментозная терапия очищают организм от токсических веществ, восстанавливают обменные процессы в организме, значительно улучшают самочувствие больного, что настраивает на дальнейшую реабилитацию.

Вторая ступень — реабилитация. Совместная работа зависимого с психологом, реабилитологом, психотерапевтом. Полностью пройдя программу «12 шагов», клиент меняется изнутри:

повышается уровень осознанности, зависимый самостоятельно объективно оценивает свое положение;

признает необходимую помощь. Укрепление веры в семью, близких, высшую силу, что помогает найти в себе ресурс завязать;

переоценка жизни, определение истинных моральных ценностей;

прорабатывает причины аддиктивного поведения, прошлого травматического опыта;

участвует в групповой, индивидуальной психотерапии;

культурно, духовно развивается;

приобщается к культуре здорового образа жизни.

Важным моментом реабилитации выступает включение семьи. Побороть созависимые отношения близким помогает психолог. Это обеспечивает спокойное возвращение клиента домой, нормализует психологическое состояние членов семьи, предупреждает риск срыва.

Третья ступень — ресоциализация. Социальная адаптация помогает безопасно вернуться к жизни после центра. Анонимность реабилитации помогает без труда найти работу, завязывать новые знакомства, не бояться осуждения людей. Эффективность терапии видна в перспективе. Сопровождение после реабилитации поможет не свернуть с верного пути. Для этого зависимый:

посещает группы поддержки;

получает индивидуальную помощь (терапия, консультации);

общается в трезвом кругу, делится опытом с бывшими зависимыми, которые ныне — успешные здоровые люди;

принимает участие в мероприятиях центра.

Принцип работы нашего центра — не оставить человека наедине со своей бедой. Совместная работа родных, зависимого, специалистов центра обеспечивает желанный результат.

Реабилитация в Николаеве — надежда на будущее

Наркомания — испытание для семьи. Эта проблема, которую не скроешь, не закроешь в комнате, не вычеркнешь из жизни. Не испытывайте свои силы, обращайтесь за помощью в центр реабилитации. МАА — место, где вас поймут, услышат, подскажут, что делать дальше. Место, где каждый нуждающийся получит помощь. Наркоман — это человек, сбившийся с пути. Не опускайте руки, современные методы дают шанс на трезвое будущее.

Первая консультация поможет определить дальнейшие действия. Звоните по номеру на сайте — вы получите ответ на все интересующие вопросы.

Нет в мире людей, которые не ошибаются, помогите этой ошибке не сломать будущее. Каждый заслуживает на второй шанс!

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