Когда речь заходит о наркомании, на ум приходят ужасные картины. Большинство людей уверены, что наркоман — это человек не из их круга общения, с асоциальной позицией, без образования и моральных ценностей. К сожалению, это не так. Современный рынок запрещенных веществ поражает своим разнообразием, ценовой доступностью.
Любящий отец, офисный служащий, прилежная дочь, успешный бизнесмен, ваш друг, сосед, муж, сын могут оказаться во власти наркотика. Пугающий факт, что возраст зависимых становится младше с каждым днем.
Конечно, лучше предупредить болезнь, чем бороться с ее последствиями. Но если человек оступился, эффективное лечение наркомании в Николаеве поможет вернуть жизнь в норму. Преимущества обращения в центр реабилитации:
Одним словом, сложно охарактеризовать зависимость. Еще сложнее признать, что ваш близкий ступил на опасный путь. Понять, что пора обратиться за помощью, можно по следующим признакам:
Наркотическая зависимость— это серьезная болезнь, стремительно развивающаяся в теле человека. Наркоман проходит три стадии зависимости:
Самостоятельно победить болезни почти невозможно. Как и любое другое заболевание, наркомания нуждается в профессиональном лечении, поддержке специалистов.
Помощь Международной Антинаркотической Ассоциации
Для того чтобы полностью избавиться от наркомании, необходимо проработать три составляющие болезни:
Реабилитационный центр в Николаеве строит работу на испытанной годами программе «12 шагов». Главная идея программы — признать проблему, свою слабость и необходимость посторонней помощи. Многолетний опыт использования программы усовершенствовал ее, специалисты центра адаптировали компоненты программы под менталитет современных жителей Украины.
Процесс терапии наркозависимости включает модель трехступенчатого лечения:
Первая ступень — детоксикация. Лечение начинается с полного отказа от употребления. Диагностика организма определяет объем необходимых процедур. Капельницы, медикаментозная терапия очищают организм от токсических веществ, восстанавливают обменные процессы в организме, значительно улучшают самочувствие больного, что настраивает на дальнейшую реабилитацию.
Вторая ступень — реабилитация. Совместная работа зависимого с психологом, реабилитологом, психотерапевтом. Полностью пройдя программу «12 шагов», клиент меняется изнутри:
Важным моментом реабилитации выступает включение семьи. Побороть созависимые отношения близким помогает психолог. Это обеспечивает спокойное возвращение клиента домой, нормализует психологическое состояние членов семьи, предупреждает риск срыва.
Третья ступень — ресоциализация. Социальная адаптация помогает безопасно вернуться к жизни после центра. Анонимность реабилитации помогает без труда найти работу, завязывать новые знакомства, не бояться осуждения людей. Эффективность терапии видна в перспективе. Сопровождение после реабилитации поможет не свернуть с верного пути. Для этого зависимый:
Принцип работы нашего центра — не оставить человека наедине со своей бедой. Совместная работа родных, зависимого, специалистов центра обеспечивает желанный результат.
Реабилитация в Николаеве — надежда на будущее
Наркомания — испытание для семьи. Эта проблема, которую не скроешь, не закроешь в комнате, не вычеркнешь из жизни. Не испытывайте свои силы, обращайтесь за помощью в центр реабилитации. МАА — место, где вас поймут, услышат, подскажут, что делать дальше. Место, где каждый нуждающийся получит помощь. Наркоман — это человек, сбившийся с пути. Не опускайте руки, современные методы дают шанс на трезвое будущее.
Первая консультация поможет определить дальнейшие действия. Звоните по номеру на сайте — вы получите ответ на все интересующие вопросы.
Нет в мире людей, которые не ошибаются, помогите этой ошибке не сломать будущее. Каждый заслуживает на второй шанс!
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Когда речь заходит о наркомании, на ум приходят ужасные картины. Большинство людей уверены, что наркоман — это человек не из их круга общения, с асоциальной позицией, без образования и моральных ценностей. К сожалению, это не так. Современный рынок запрещенных веществ поражает своим разнообразием, ценовой доступностью.
Любящий отец, офисный служащий, прилежная дочь, успешный бизнесмен, ваш друг, сосед, муж, сын могут оказаться во власти наркотика. Пугающий факт, что возраст зависимых становится младше с каждым днем.
Конечно, лучше предупредить болезнь, чем бороться с ее последствиями. Но если человек оступился, эффективное лечение наркомании в Николаеве поможет вернуть жизнь в норму. Преимущества обращения в центр реабилитации:
Одним словом, сложно охарактеризовать зависимость. Еще сложнее признать, что ваш близкий ступил на опасный путь. Понять, что пора обратиться за помощью, можно по следующим признакам:
Наркотическая зависимость— это серьезная болезнь, стремительно развивающаяся в теле человека. Наркоман проходит три стадии зависимости:
Самостоятельно победить болезни почти невозможно. Как и любое другое заболевание, наркомания нуждается в профессиональном лечении, поддержке специалистов.
Помощь Международной Антинаркотической Ассоциации
Для того чтобы полностью избавиться от наркомании, необходимо проработать три составляющие болезни:
Реабилитационный центр в Николаеве строит работу на испытанной годами программе «12 шагов». Главная идея программы — признать проблему, свою слабость и необходимость посторонней помощи. Многолетний опыт использования программы усовершенствовал ее, специалисты центра адаптировали компоненты программы под менталитет современных жителей Украины.
Процесс терапии наркозависимости включает модель трехступенчатого лечения:
Первая ступень — детоксикация. Лечение начинается с полного отказа от употребления. Диагностика организма определяет объем необходимых процедур. Капельницы, медикаментозная терапия очищают организм от токсических веществ, восстанавливают обменные процессы в организме, значительно улучшают самочувствие больного, что настраивает на дальнейшую реабилитацию.
Вторая ступень — реабилитация. Совместная работа зависимого с психологом, реабилитологом, психотерапевтом. Полностью пройдя программу «12 шагов», клиент меняется изнутри:
Важным моментом реабилитации выступает включение семьи. Побороть созависимые отношения близким помогает психолог. Это обеспечивает спокойное возвращение клиента домой, нормализует психологическое состояние членов семьи, предупреждает риск срыва.
Третья ступень — ресоциализация. Социальная адаптация помогает безопасно вернуться к жизни после центра. Анонимность реабилитации помогает без труда найти работу, завязывать новые знакомства, не бояться осуждения людей. Эффективность терапии видна в перспективе. Сопровождение после реабилитации поможет не свернуть с верного пути. Для этого зависимый:
Принцип работы нашего центра — не оставить человека наедине со своей бедой. Совместная работа родных, зависимого, специалистов центра обеспечивает желанный результат.
Реабилитация в Николаеве — надежда на будущее
Наркомания — испытание для семьи. Эта проблема, которую не скроешь, не закроешь в комнате, не вычеркнешь из жизни. Не испытывайте свои силы, обращайтесь за помощью в центр реабилитации. МАА — место, где вас поймут, услышат, подскажут, что делать дальше. Место, где каждый нуждающийся получит помощь. Наркоман — это человек, сбившийся с пути. Не опускайте руки, современные методы дают шанс на трезвое будущее.
Первая консультация поможет определить дальнейшие действия. Звоните по номеру на сайте — вы получите ответ на все интересующие вопросы.
Нет в мире людей, которые не ошибаются, помогите этой ошибке не сломать будущее. Каждый заслуживает на второй шанс!
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