Полиция устанавливают местонахождение женщины и ее сына, которые пропали с места проживания в Витовском районе.
Об этом сообщается в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.
Отмечается, что Кальмар Дарья Станиславовна (1978 г.р.) 17 октября вместе с несовершеннолетним сыном Кальмаром Мамлюком Руслановичем (2009 года г.р.) ушли из места своего проживания в садовом обществе «САТУРН» в селе Калиновка.
Приметы женщины: рост 160 - 165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, глаза темные.
Была одета в серую джинсовую куртку и черную юбку.
Приметы ребенка: рост 155-160 см, волосы и глаза темные.
Был одет в черную спортивную куртку с яркими вставками и темно-синие шорты.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Витовское отделения полиции по адресу: г.. Николаев, ул. Новозаводская, 10 А или по телефонам (0512) 44-68-58, 063-243-62-33, 102.
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Полиция устанавливают местонахождение женщины и ее сына, которые пропали с места проживания в Витовском районе.
Об этом сообщается в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.
Отмечается, что Кальмар Дарья Станиславовна (1978 г.р.) 17 октября вместе с несовершеннолетним сыном Кальмаром Мамлюком Руслановичем (2009 года г.р.) ушли из места своего проживания в садовом обществе «САТУРН» в селе Калиновка.
Приметы женщины: рост 160 - 165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, глаза темные.
Была одета в серую джинсовую куртку и черную юбку.
Приметы ребенка: рост 155-160 см, волосы и глаза темные.
Был одет в черную спортивную куртку с яркими вставками и темно-синие шорты.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Витовское отделения полиции по адресу: г.. Николаев, ул. Новозаводская, 10 А или по телефонам (0512) 44-68-58, 063-243-62-33, 102.