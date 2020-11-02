Полиция устанавливают местонахождение женщины и ее сына, которые пропали с места проживания в Витовском районе.

Об этом сообщается в Главном управлении Нацполиции Николаевской области.

Отмечается, что Кальмар Дарья Станиславовна (1978 г.р.) 17 октября вместе с несовершеннолетним сыном Кальмаром Мамлюком Руслановичем (2009 года г.р.) ушли из места своего проживания в садовом обществе «САТУРН» в селе Калиновка.

Приметы женщины: рост 160 - 165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, глаза темные.

Была одета в серую джинсовую куртку и черную юбку.

Приметы ребенка: рост 155-160 см, волосы и глаза темные.

Был одет в черную спортивную куртку с яркими вставками и темно-синие шорты.

Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемых или предоставить другую полезную информацию, сообщить в Витовское отделения полиции по адресу: г.. Николаев, ул. Новозаводская, 10 А или по телефонам (0512) 44-68-58, 063-243-62-33, 102.