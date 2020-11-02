Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения, поскольку в стране растет количество зараженных COVID-19.

В частности, власти Италии введут запрет на поездки в регионы, которые подвержены риску, пишет «РБК-Украина».

По словам премьера, новые ограничения будут приняты до среды, 4 ноября.

— За последние несколько недель рост случаев заражения COVID составил 150 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения, и ситуация в нашей стране ухудшается, - заявил Джузеппе Конте.

При этом он отметил, что Италия движется к четвертому сценарию, который означает «блокировку».

По словам Джузеппе Конте, в стране будут закрыты выставки и музеи. Школьники будут обучаться дистанционно.

При этом вдвое сократится количество людей, которым разрешено передвигаться в общественном транспорте.

Кроме того, заместитель министра труда Франческа Пуглиси заявила, что в пакет новых ограничений должен входить и комендантский час.

Напомним, что по состоянию на 27 октября в Италии зафиксировали новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — больше 20 тысяч человек.