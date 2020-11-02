Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения, поскольку в стране растет количество зараженных COVID-19.
В частности, власти Италии введут запрет на поездки в регионы, которые подвержены риску, пишет «РБК-Украина».
По словам премьера, новые ограничения будут приняты до среды, 4 ноября.
— За последние несколько недель рост случаев заражения COVID составил 150 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения, и ситуация в нашей стране ухудшается, - заявил Джузеппе Конте.
При этом он отметил, что Италия движется к четвертому сценарию, который означает «блокировку».
По словам Джузеппе Конте, в стране будут закрыты выставки и музеи. Школьники будут обучаться дистанционно.
При этом вдвое сократится количество людей, которым разрешено передвигаться в общественном транспорте.
Кроме того, заместитель министра труда Франческа Пуглиси заявила, что в пакет новых ограничений должен входить и комендантский час.
Напомним, что по состоянию на 27 октября в Италии зафиксировали новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — больше 20 тысяч человек.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что правительство введет дополнительные карантинные ограничения, поскольку в стране растет количество зараженных COVID-19.
В частности, власти Италии введут запрет на поездки в регионы, которые подвержены риску, пишет «РБК-Украина».
По словам премьера, новые ограничения будут приняты до среды, 4 ноября.
— За последние несколько недель рост случаев заражения COVID составил 150 случаев заражения на каждые 100 тысяч населения, и ситуация в нашей стране ухудшается, - заявил Джузеппе Конте.
При этом он отметил, что Италия движется к четвертому сценарию, который означает «блокировку».
По словам Джузеппе Конте, в стране будут закрыты выставки и музеи. Школьники будут обучаться дистанционно.
При этом вдвое сократится количество людей, которым разрешено передвигаться в общественном транспорте.
Кроме того, заместитель министра труда Франческа Пуглиси заявила, что в пакет новых ограничений должен входить и комендантский час.
Напомним, что по состоянию на 27 октября в Италии зафиксировали новый антирекорд суточной заболеваемости COVID-19 — больше 20 тысяч человек.