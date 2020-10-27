По состоянию на 27 октября в Италии зафиксировали новый рекорд суточной заболеваемости COVID-19. Заразились более 20 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство ANSA.

«Министерство здравоохранения заявило, что во вторник был установлен новый рекорд числа ежедневных заражений COVID в Италии — 21 994 человека. Было сделано 174 398 тестов. Умер от болезни за сутки 221 человек», — говорится в сообщении.

Отметим, Италия в настоящее время переживает вторую волну вируса. Новые карантинные ограничения вызвали ответную реакцию у населения страны. В Италии вспыхнули массовые протесты, некоторые из которых были переросли в беспорядки.

Напомним, что по состоянию на 10:00 27 октября в Николаевской области выявлено 348 новых случаев COVID-19.