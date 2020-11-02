В ОП ЮУАЭС во время осеннего цикла поддержания квалификации оперативного персонала, который длится с 21 сентября по 24 декабря, к занятиям по ликвидации аварийных ситуаций привлечены специалисты группы инженерной поддержки (ГИП).

Консультативную помощь персоналу блочного щита управления (БЩУ) они оказывают непосредственно из кризисного центра, куда выведены параметры работы оборудования с реальных энергоблоков и полномасштабных тренажеров. Опыт южноукраинских атомщиков в этом плане в рамках НАЭК «Энергоатом» пока уникален, пишет пресс-служба предприятия.

Дважды в год каждая из пяти действующих оперативных смен атомной электростанции и две резервные проходят двухнедельный курс поддержания квалификации. Учебная сессия, кроме теоретического материала в виде лекций и отработки практических навыков на полномасштабном тренажере учебно-тренировочного центра (УТЦ), обязательно предусматривает занятия по ликвидации аварийной ситуации. Теперь вместе с оперативниками дважды в год тренировку проходит каждый член группы инженерной поддержки. В ее состав входят опытные специалисты (как правило, руководители) основных цехов: реакторного, турбинного, электрического, тепловой автоматики и измерений, службы анализа безопасности, службы главного технолога и УТЦ. Задача группы инженерной поддержки - консультативная помощь персоналу блочного щита управления во время ликвидации аварии.

– Действия оперативного персонала блочного щита управления четко регламентированы. В случае аварийной ситуации операторы БЩУ работают по специально прописанным процедурам - симптомно-ориентированным аварийным инструкциям. Эти документы учитывают максимально возможные сценарии развития событий. Но жизненные реалии не всегда предсказуемы. Поэтому была создана группа инженерной поддержки, которая в случае необходимости оказывает консультативную помощь персоналу БЩУ, - объясняет Дмитрий Шамис, заместитель начальника учебно-тренировочного центра ЮУАЭС

Группа инженерной поддержки для эффективного взаимодействия со штабом РАРП (руководителя аварийными работами на площадке), должна находиться в кризисном центре. С внедрением на энергоблоках ЮУАЭС системы ПАМС (аварийного и послеаварийного мониторинга) и дублирования ее на полномасштабных тренажерах, члены ГИП могут из кризисного центра наблюдать за параметрами оборудования, анализировать ситуацию и корректировать алгоритм действий персонала БЩУ. Ситуация максимально приближена к реальной. Коммуникация осуществляется через главного специалиста по безопасности (ГСБ), который находится на блочном щите управления. И это еще одна новация, которая пока внедрена только на Южно-Украинской АЭС.

– Мы планируем еще больше расширить круг участников этих тренировок. Кроме, собственно, персонала БЩУ, ГИП, ГСБ планируем привлекать некоторых представителей штаба РАРП и аварийные бригады. На мой взгляд, это позволит персоналу увереннее чувствовать себя в любой чрезвычайной ситуации и в ходе учений выявить возможные недочеты в организации аварийных тренировок, - отметил Дмитрий Шамис.

Во время осенней сессии поддержку квалификации уже прошли три смены ЮУАЭС. Вместе с ними в противоаварийных тренировках участвовали три группы инженерной поддержки. На очереди еще четыре. Окончательные выводы о новациях в ходе проведения противоаварийных тренировок будут сделаны после завершения цикла занятий по повышению квалификации оперативного персонала.