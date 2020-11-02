Заведующий реанимационным отделением Черновицкой городской больницы № 1 Дмитрий Белоус заявил, что в учреждении нехватка кадров для лечения больных коронавирусом.

Об этом пишет «Новое время».

— Уже в течение двух недель мы ощущаем нехватку кадров. У нас заразились четверо врачей, в том числе и я, а также еще один врач получил травму. Это с 7 врачей, работающих с больными COVID-19. Мы обращались к коллегам из районов. Нам не хватает анестезиологов, а также семейных врачей, - сказал Дмитрий Белоус.

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий многие врачи болеют не только коронавирусом, но и ОРВИ.

— Взять врачей из других медицинских учреждений не так просто — возникает юридическая коллизия. Сейчас пытаемся решить эту проблему благодаря временным контрактам. Ожидаю, что ближайшие две недели проблема будет особенно острой. У нас в реанимационном отделении было 80 коек. Их количество увеличили до 100, но количество персонала осталось тем же, что и было раньше, - сказал он.

По словам врача, им обещают коллег из Выжницкой и Глыбокской районных больниц, а также из медуниверситета, но сейчас ни один новый врач не зашел.

— Сейчас врачи дежурят только по одному, хотя должны по двое. Из-за этого во время дежурств на медиков падает двойная нагрузка, - сказал он.

В Черновицкой области по состоянию на понедельник, 2 ноября, всего подтвердили 22 485 случаев коронавируса, 472 — летальные.

Напомним, что по состоянию на 10:00 2 ноября в Николаевской области выявлено 159 новых случаев COVID-19.