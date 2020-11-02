Ряд оппозиционных партий Грузии отказались от мандатов в парламенте после выборов, заявив, что их результаты были сфальсифицированы.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

В частности, отказались входить в новый парламент партии «Единое национальное движение — Объединенная оппозиция — Сила в единстве», «Европейская Грузия», блок «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели», «Граждане», «Лейбористская партия», «Лело для Грузии» и «Гирчи».

— Наше требование — новые выборы в свободной среде. Мы добьемся этого в ближайшее время, — заявил один из лидеров ЕНД Ника Мелия.

В то же время лидер блока «Георгий Вашадзе — Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе призвал граждан выйти на акцию протеста в воскресенье, 8 ноября.