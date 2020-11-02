Виктория Москаленко призвала новоизбранных депутатов Николаевского облсовета из проукраинских и демократических партий объединиться, чтобы не отдать руководство органом представителю «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Виктория Москаленко утверждает, что все пять лет, пока она была главой облсовета, представители «ОПЗЖ» пытались либо получить должность первого заместителя, либо занять ее место.

— Действительно, они, наверное, будут претендовать на председательство. Они всегда на него претендовали. Все 5 лет, на протяжении которых я была главой, они хотели сесть рядом — или первыми заместителями, или вообще меня снимали раз 10. И именно «ОПЗЖ» хотели возглавить облсовет. И были конкретные кандидаты, — сказала она.

По ее мнению, высокий рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обусловлен популистскими лозунгами, за которые голосовали люди.

— Люди выбрали их за партийными лозунгами, абсолютно популистскими, абсолютно лживыми — «Мы снизим тарифы». И вышло так, что на некоторых округах люди даже не знают, кто депутат, они голосовали за партию, — отметила Виктория Москаленко.

Она призвала коллег из «демократических сил» в новом созыве облсовета объединиться и не допустить того, чтобы орган возглавил представитель «ОПЗЖ».

— Я думаю, что мы должны бороться и не дать возможности «ОПЗЖ» возглавить областной совет. Нужно, чтобы было объединение демократических сил. От «ОПЗЖ» ничего хорошего здесь не будет. Всё то, над чем мы работали пять лет, а это поддержка участников АТО, поддержка военных, популяризации украинской книги — всё, что украинское — будет уничтожаться, — убеждена Виктория Москаленко.

Ранее Виктория Москаленко подавала апелляционную жалобу на решение Николаевского окружного административного суда, который обязал облизбирком зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.