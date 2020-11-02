Виктория Москаленко призвала новоизбранных депутатов Николаевского облсовета из проукраинских и демократических партий объединиться, чтобы не отдать руководство органом представителю «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Виктория Москаленко утверждает, что все пять лет, пока она была главой облсовета, представители «ОПЗЖ» пытались либо получить должность первого заместителя, либо занять ее место.
— Действительно, они, наверное, будут претендовать на председательство. Они всегда на него претендовали. Все 5 лет, на протяжении которых я была главой, они хотели сесть рядом — или первыми заместителями, или вообще меня снимали раз 10. И именно «ОПЗЖ» хотели возглавить облсовет. И были конкретные кандидаты, — сказала она.
По ее мнению, высокий рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обусловлен популистскими лозунгами, за которые голосовали люди.
— Люди выбрали их за партийными лозунгами, абсолютно популистскими, абсолютно лживыми — «Мы снизим тарифы». И вышло так, что на некоторых округах люди даже не знают, кто депутат, они голосовали за партию, — отметила Виктория Москаленко.
Она призвала коллег из «демократических сил» в новом созыве облсовета объединиться и не допустить того, чтобы орган возглавил представитель «ОПЗЖ».
— Я думаю, что мы должны бороться и не дать возможности «ОПЗЖ» возглавить областной совет. Нужно, чтобы было объединение демократических сил. От «ОПЗЖ» ничего хорошего здесь не будет. Всё то, над чем мы работали пять лет, а это поддержка участников АТО, поддержка военных, популяризации украинской книги — всё, что украинское — будет уничтожаться, — убеждена Виктория Москаленко.
Ранее Виктория Москаленко подавала апелляционную жалобу на решение Николаевского окружного административного суда, который обязал облизбирком зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.
Представитель «ОПЗЖ» Максим Невенчанный заявил, что Виктория Москаленко собирает сессии, чтобы попиариться. Она, в свою очередь, обвинила депутатов из группы «ОПЗЖ» в попытке подобными заявлениями повысить свой рейтинг, и анонсировала проведение еще нескольких заседаний.
|
Попереду всіх: найбільше в медіа Миколаєва джинсує «Слуга народу»Катерина Середа
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Виктория Москаленко призвала новоизбранных депутатов Николаевского облсовета из проукраинских и демократических партий объединиться, чтобы не отдать руководство органом представителю «Оппозиционной платформы — За жизнь».
Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.
Виктория Москаленко утверждает, что все пять лет, пока она была главой облсовета, представители «ОПЗЖ» пытались либо получить должность первого заместителя, либо занять ее место.
— Действительно, они, наверное, будут претендовать на председательство. Они всегда на него претендовали. Все 5 лет, на протяжении которых я была главой, они хотели сесть рядом — или первыми заместителями, или вообще меня снимали раз 10. И именно «ОПЗЖ» хотели возглавить облсовет. И были конкретные кандидаты, — сказала она.
По ее мнению, высокий рейтинг партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» обусловлен популистскими лозунгами, за которые голосовали люди.
— Люди выбрали их за партийными лозунгами, абсолютно популистскими, абсолютно лживыми — «Мы снизим тарифы». И вышло так, что на некоторых округах люди даже не знают, кто депутат, они голосовали за партию, — отметила Виктория Москаленко.
Она призвала коллег из «демократических сил» в новом созыве облсовета объединиться и не допустить того, чтобы орган возглавил представитель «ОПЗЖ».
— Я думаю, что мы должны бороться и не дать возможности «ОПЗЖ» возглавить областной совет. Нужно, чтобы было объединение демократических сил. От «ОПЗЖ» ничего хорошего здесь не будет. Всё то, над чем мы работали пять лет, а это поддержка участников АТО, поддержка военных, популяризации украинской книги — всё, что украинское — будет уничтожаться, — убеждена Виктория Москаленко.
Ранее Виктория Москаленко подавала апелляционную жалобу на решение Николаевского окружного административного суда, который обязал облизбирком зарегистрировать списки кандидатов в депутаты от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Николаевский облсовет.
Представитель «ОПЗЖ» Максим Невенчанный заявил, что Виктория Москаленко собирает сессии, чтобы попиариться. Она, в свою очередь, обвинила депутатов из группы «ОПЗЖ» в попытке подобными заявлениями повысить свой рейтинг, и анонсировала проведение еще нескольких заседаний.