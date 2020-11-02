Накануне выборов президента США, которые пройдут уже завтра, американские бизнесмены приняли меры предосторожности, чтобы обезопасить продукцию и сотрудников.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Накануне выборов эксперты заявили, что результаты выборов приведут к массовым беспорядкам и погромам. Поэтому в магазинах забивают витрины, устанавливают армированное стекло и нанимают охранников, которые будут защищать здания в случае мародерства и вандализма.
На фасадах гостиниц, банков, магазинов и ресторанов в Вашингтоне появились деревянные панели.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США ведет подготовку к возможным беспорядкам на фоне выборов президента 3 ноября.
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Накануне выборов президента США, которые пройдут уже завтра, американские бизнесмены приняли меры предосторожности, чтобы обезопасить продукцию и сотрудников.
Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Накануне выборов эксперты заявили, что результаты выборов приведут к массовым беспорядкам и погромам. Поэтому в магазинах забивают витрины, устанавливают армированное стекло и нанимают охранников, которые будут защищать здания в случае мародерства и вандализма.
На фасадах гостиниц, банков, магазинов и ресторанов в Вашингтоне появились деревянные панели.
Ранее сообщалось, что Министерство внутренней безопасности США ведет подготовку к возможным беспорядкам на фоне выборов президента 3 ноября.