Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов Новоодесского городского головы. Победу одержал действующий мэр, кандидат от «Пропозиції» Александр Поляков.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Александр Поляков набрал 1897 голосов избирателей, то есть 39,98%. На втором месте кандидат от партии «Слуга народа» Валерий Чернеуцан с результатом 23,31%. 12,56% кандидат от «Нашего края» Виталий Крикливенко.

Впервые Александр Поляков был избран Новоодесским городским головой в 2010 году. В 2015-м его переизбрали на второй срок.

В августе Новоодесский городской голова Александр Поляков присоединился к партии «Пропозиція».