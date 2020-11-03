В понедельник, 2 ноября, вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатомет и стрелковое оружие.

Об этом свидтельствует сообщение штаба ООС.

– Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовка – подствольный гранатомет, -

Боевых потерь и ранений силы Объединенных сил не понесли.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, ранее российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных.