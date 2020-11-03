В понедельник, 2 ноября, вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатомет и стрелковое оружие.
Об этом свидтельствует сообщение штаба ООС.
– Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовка – подствольный гранатомет, -
Боевых потерь и ранений силы Объединенных сил не понесли.
С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, ранее российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных.
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В понедельник, 2 ноября, вооруженные формирования РФ 2 раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатомет и стрелковое оружие.
Об этом свидтельствует сообщение штаба ООС.
– Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовка – подствольный гранатомет, -
Боевых потерь и ранений силы Объединенных сил не понесли.
С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Напомним, ранее российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня, от чего пострадали двое украинских военных.