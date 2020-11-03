Министерство инфраструктуры провело первое заседания рабочей группы по обеспечению выполнения концессионного договора для передачи в концессию имущества ГП «Стивидорная компания (СК) «Ольвия» и имущества АМПУ в течение переходного периода.

Как сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, участники рабочей группы обсудили план-график переходного периода, а также следующие шаги для подписания необходимых договоров с независимым инженером и между банком, концессионером и ведомством. Кроме этого, стороны рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества с ГП «Укроборонсервис» и «Укрзалізницей».

— Специализированный морской порт «Ольвия» — наш второй концессионный проект, в рамках которого мы привлекли к работе ведущего мирового оператора — катарскую компанию QTerminals. Сегодня мы проводим первое заседание совместной рабочей группы, которая была создана для решения текущих организационных, технических и других вопросов по реализации этого проекта в течение переходного периода, — отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Участие в заседании рабочей группы приняли генеральный директор Qterminals W.L.L. Невилл Биссет, директор ГП «СК «Ольвия» Руслан Олейник, пуководитель проектного офиса SPILNO Тарас Бойчук, представители Министерства, АМПУ, Qterminals W.L.L., ГП «СК «Ольвия» и консультанты ООО «Кютерминалз Ольвия».

ГП «СК «Ольвия» входит в число госпредприятий, на которых реализуются пилотные проекты концессии. В августе 2020 года Министерство инфраструктуры и катарская компания Qterminals подписали договор концессии целостного имущественного комплекса ГП «СК «Ольвия» и соответствующего имущества ГП «АМПУ» в морском порту «Ольвия».

Согласно договору, QTerminals инвестирует в развитие порта около 3,4 млрд грн. Кроме этого, не менее 80 млн грн будут вложены в местную инфраструктуру.

Укранские политические эксперты заявили, что данная сделка благоприятно повлияет на развитие местной инфраструктуры.