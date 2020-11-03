В Украине больничные кровати для пациентов с коронавирусом заполнены уже на 68,8%. Всего введено 40 987 таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая плохая ситуация с загруженностью больниц наблюдается в Полтавской (91,7%), Житомирской (85,8%) и Ивано-Франковской (81,4%) областях, а также в Киеве (78,3%). Единственным регионом, где свободно более 50% кроватей, является Черкасская область (45%).

Также во всех регионах Украины превышен показатель заболеваемости COVID-19. В среднем этот показатель по стране составляет 267,8 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Черновицкой области (533,5). Самая лучшая - в Кировоградской области (111,5). В Киеве этот показатель составляет 277,4.

Таким образом ни один регион страны не готов к ослаблению карантина.