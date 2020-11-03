Мобильные госпитали начнут разворачивать по Украине в трех точках - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает Украинская правда.
По его словам, локации определяла местная власть.
— Была рассчитана сумма средств, которая необходима для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на один полевой госпиталь.
Количество медицинских работников, которая будет там работать - 1200 человек. Определенная сумма средств и перечень оборудования, который необходим.
Подготовлены соответствующие распорядительные документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей и в случае необходимости, - рассказал Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что надежная клеточная иммунная память о перенесенной болезни COVID-19 сохраняется не менее полугода. К такому выводу пришла группа британских биологов, которая отслеживала концентрации специфических к SARS-CoV-2 лимфоцитов в сыворотке крови переболевших
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Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Мобильные госпитали начнут разворачивать по Украине в трех точках - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает Украинская правда.
По его словам, локации определяла местная власть.
— Была рассчитана сумма средств, которая необходима для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на один полевой госпиталь.
Количество медицинских работников, которая будет там работать - 1200 человек. Определенная сумма средств и перечень оборудования, который необходим.
Подготовлены соответствующие распорядительные документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей и в случае необходимости, - рассказал Максим Степанов.
Ранее сообщалось, что надежная клеточная иммунная память о перенесенной болезни COVID-19 сохраняется не менее полугода. К такому выводу пришла группа британских биологов, которая отслеживала концентрации специфических к SARS-CoV-2 лимфоцитов в сыворотке крови переболевших