Мобильные госпитали начнут разворачивать по Украине в трех точках - в Киеве, в Донецкой и Одесской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Верховной Раде 3 ноября, передает Украинская правда.

По его словам, локации определяла местная власть.

— Была рассчитана сумма средств, которая необходима для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на один полевой госпиталь.

Количество медицинских работников, которая будет там работать - 1200 человек. Определенная сумма средств и перечень оборудования, который необходим.

Подготовлены соответствующие распорядительные документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей и в случае необходимости, - рассказал Максим Степанов.