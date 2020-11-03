По состоянию на 3 ноября территориальные избирательные комиссии установили результаты выборов депутатов 237 местных советов и 282 сельских, поселковых, городских голов.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

— В общем избраны 5428 депутатов. В частности, в 5 районных советов — 162 депутата, в 39 городских –—1072 депутата, в 60 поселковых — 1311 депутатов, в 133 сельских — 2883 депутата. Кроме того, признаны избранными 282 председателя (68 — городских, 69 — поселковых, 145 — сельских) также в 24 регионах, — говорится в ообщении.

В пресс-службе отметили, что сейчас продолжается уточнение протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведение повторного подсчета голосов избирателей отдельными ТИК.

Во всех регионах Украины районные ТИК приняли 1232 таких протокола, что составляет более 82% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В то же время областным ТИК передали 1063 протокола (более 77,8%).

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что процесс подсчета результатов выборов в местные советы затянулся.