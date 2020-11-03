Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не готова огласить результаты выборов депутатов областного совета из-за затягивания процесса подсчета голосов Николаевским и Первомайским горизбиркомами.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил секретарь комиссии Кирилл Дымов.

По словам Кирилла Дымова, на сегодняшний день облизибрком успел обработать документацию 50 комиссий, что в процентном соотношении составляет 60-65% от общего количества проголосовавших людей.

На данный момент облизбирком ждет результатов голосования от Николаевской городской территориальной избирательной комиссии, а также результаты Первомайской городской территориальной избирательной комиссии.

Кирилл Дымов отметил, что в Первомайске подсчет голосов затянулся из-за того, что большая часть членов комиссии заболели и не могут принимать участия в заседаниях.

— В Первомайске заболели члены избирательной комиссии. У некоторых коронавирус, у некоторых просто простуда. Остались в строю только 3 человека. Они опечатали документацию в отдельном помещении и ждали, когда соберется необходимое количество членов комиссии, чтобы продолжить работу. Мы их немного поторопили, а то они так будут год подсчитывать голоса. И вот вчера они собрались на заседание, продолжили работу. Мы держим руку на пульсе, — заявил Кирилл Дымов.

Облизбирком будет готов огласить результаты выборов в течение ближайших двух дней.

— Ждем результаты от них и от горизбиркома Николаева и до 5 ноября мы объявим результаты, — резюмировал он.

Напомним, 27 октября сообщалось, что Первомайская городская территориальная избирательная комиссия была вынуждена приостановить свою работу из-за болезни главы комиссии Любови Оцик. Это вызвало неоднозначную реакцию участников избирательного процесса, а в дело вмешалась полиция.