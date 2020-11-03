Конституционный суд Украины на заседании 3 ноября не смог вынести решение по делу о конституционности Закона о языке.

Об этом сообщили в пресс служба КСУ, сообщает «Интерфакс-Украина».

В частности в КСУ отметили, что закрытое заседание по рассмотрению представления депутатов о конституционности закона о языке состоялось, однако решение судьи не вынесли. Когда будет следующее рассмотрение дела ㅡ неизвестно.

Напомним, конституционность языкового закона попросили рассмотреть 51 народный депутат предыдущего состава Верховной Рады — соответствующее представлениев КС они направили еще в июне 2019 года.

Среди авторов представления — в основном бывшие депутаты Оппозиционного блока, среди которых Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко (последние пятеро — действующие депутаты ОПЗЖ) и другие.

В своем обращении в КС они отметили, что закон о языке якобы не соответствует Конституции и не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан» в Украине. Кроме того, авторы представления в КС утверждают, что тогдашний председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения и принятия языкового законопроекта.