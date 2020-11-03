Конституционный суд Украины на заседании 3 ноября не смог вынести решение по делу о конституционности Закона о языке.
Об этом сообщили в пресс служба КСУ, сообщает «Интерфакс-Украина».
В частности в КСУ отметили, что закрытое заседание по рассмотрению представления депутатов о конституционности закона о языке состоялось, однако решение судьи не вынесли. Когда будет следующее рассмотрение дела ㅡ неизвестно.
Напомним, конституционность языкового закона попросили рассмотреть 51 народный депутат предыдущего состава Верховной Рады — соответствующее представлениев КС они направили еще в июне 2019 года.
Среди авторов представления — в основном бывшие депутаты Оппозиционного блока, среди которых Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко (последние пятеро — действующие депутаты ОПЗЖ) и другие.
В своем обращении в КС они отметили, что закон о языке якобы не соответствует Конституции и не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан» в Украине. Кроме того, авторы представления в КС утверждают, что тогдашний председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения и принятия языкового законопроекта.
7 июля 2020 Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение этого дела о конституционности закона о языке.
Сейчас же продолжение рассмотрения происходит на фоне скандала вокруг Конституционного суда, который 27 октября отменил статьям 366−1 Уголовного кодекса Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни чиновников и депутатов.
В знак протеста против этого решения 30 октября у здания КС состоялась масштабная акция протеста. Демонстрация проходила под лозунгом «Отправимсудей-предателей КСУ в Ростов — туда, где им и место».
Закон о языке (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного) Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Закон укрепил позиции государственного языка в Украине, его называли «историческимрешением». 16 июля 2019-го закон вступил в силу.
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Конституционный суд Украины на заседании 3 ноября не смог вынести решение по делу о конституционности Закона о языке.
Об этом сообщили в пресс служба КСУ, сообщает «Интерфакс-Украина».
В частности в КСУ отметили, что закрытое заседание по рассмотрению представления депутатов о конституционности закона о языке состоялось, однако решение судьи не вынесли. Когда будет следующее рассмотрение дела ㅡ неизвестно.
Напомним, конституционность языкового закона попросили рассмотреть 51 народный депутат предыдущего состава Верховной Рады — соответствующее представлениев КС они направили еще в июне 2019 года.
Среди авторов представления — в основном бывшие депутаты Оппозиционного блока, среди которых Михаил Добкин, Сергей Кивалов, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская, Юлия Левочкина, Юрий Бойко (последние пятеро — действующие депутаты ОПЗЖ) и другие.
В своем обращении в КС они отметили, что закон о языке якобы не соответствует Конституции и не регулирует порядок использования языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения «фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан» в Украине. Кроме того, авторы представления в КС утверждают, что тогдашний председатель ВР Андрей Парубий нарушил процедуру рассмотрения и принятия языкового законопроекта.
7 июля 2020 Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение этого дела о конституционности закона о языке.
Сейчас же продолжение рассмотрения происходит на фоне скандала вокруг Конституционного суда, который 27 октября отменил статьям 366−1 Уголовного кодекса Украины об уголовной ответственности за внесение недостоверных данных в декларацию, а также признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, круглосуточный доступ к реестру деклараций и мониторинг образа жизни чиновников и депутатов.
В знак протеста против этого решения 30 октября у здания КС состоялась масштабная акция протеста. Демонстрация проходила под лозунгом «Отправимсудей-предателей КСУ в Ростов — туда, где им и место».
Закон о языке (Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного) Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года. Закон укрепил позиции государственного языка в Украине, его называли «историческимрешением». 16 июля 2019-го закон вступил в силу.