Отметим, что депутат Валерий Колесников юыл избран депутатом Николаевского областного совета от партии «Укроп» в 2015 году. В 2020 году он вступил в группу «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовете. На прошедших местных выборах он баллотироваться в областной совет от партии «Победа Пальчевского», однако не набрал нужного количкества голосов.
В итоге он заявил, что народ, на который он работал будучи депутатом, оказался алчным и эгоэстичным.
— Я никогда не буду работать на этот народ. Он недостоин того, чтобы на него тратить здоровье и время. Он неблагодарен, алчен и эгоистичен, ленив и бездейственен, совершенные ошибки он перекладывает на плечи невинных, у него нет будущего, посему он вымирает, — написал Валерий Колесников.