Валерий Колесников

Депутат Николаевского областного совета Валерий Колесников заявил, что после проигрыша на местных выборах больше не будет работать на народ.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что депутат Валерий Колесников юыл избран депутатом Николаевского областного совета от партии «Укроп» в 2015 году. В 2020 году он вступил в группу «Оппозиционная платформа — За жизнь» в облсовете. На прошедших местных выборах он баллотироваться в областной совет от партии «Победа Пальчевского», однако не набрал нужного количкества голосов. В итоге он заявил, что народ, на который он работал будучи депутатом, оказался алчным и эгоэстичным. — Я никогда не буду работать на этот народ. Он недостоин того, чтобы на него тратить здоровье и время. Он неблагодарен, алчен и эгоистичен, ленив и бездейственен, совершенные ошибки он перекладывает на плечи невинных, у него нет будущего, посему он вымирает, — написал Валерий Колесников.

Также отметим, что спустя некоторое время Валерий Колесников удалил данную публикацию.