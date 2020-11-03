Украинские представители в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) направили письменную ноту в ОБСЕ. Ранее на Донбассе в результате вражеских обстрелов был ранен украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

При этом отмечается, что вопрос очередного нарушения перемирия будет обсуждаться на следующем заседании Трехсторонней контактной группы.

«Украинская делегация еще раз предлагает российской стороне осознать, к каким последствиям может привести срыв договоренностей, достигнутых на высшем уровне в нормандской формате», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 ноября боевики дважды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После этого он был госпитализирован.